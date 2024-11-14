Kocaeli'nde korkunç olay... Çatı katında çıkan yangında mahsur kaldı!

Darıca'da binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 40 yaşındaki Muhammet Ali Alma, hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba fenalık geçirdi.

Kocaeli'nde korkunç olay... Çatı katında çıkan yangında mahsur kaldı!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:11

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, girdikleri çatı katında cansız bedenle karşılaştı.

BABASI FENALIK GEÇİRDİ

İncelemede; içeride mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin, eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Muhammet Ali Alma (40) olduğu tespit edildi.

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen ve bir alt katta oturan baba Bahattin Alma fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali Alma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #erkek cesedi #kocaeli #Ölüm #Yangın

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