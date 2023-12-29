Kocaeli'nde korkutan yangın: Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:04

Güncelleme: 29.12.2023 - 14:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.