Kocaeli'nde korkutan yangın: Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi!

Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:04
Kocaeli'nde korkutan yangın: Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.


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