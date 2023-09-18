Kocaeli'nde makilik alanda yangın... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!

Gebze ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:54
Kocaeli'nde makilik alanda yangın... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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