Kocaeli'nde makilik alanda yangın... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
Gebze ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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