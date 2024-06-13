Kocaeli’nde mezuniyet töreni krizi: ‘Uygunsuz Kıyafet’ iddiası tartışma yarattı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:07

Kocaeli’nde Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, kız öğrencilerin kıyafetleri gerekçe gösterilerek törene alınmaması büyük tartışma yarattı.

Tören öncesi, iddiaya göre okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu’ tarafından velilere gönderilen 'Veli İzin Onay Formu’nda, "Milli manevi değerlere ve kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara" uygun giyinmeleri gerektiği belirtilmişti. Ancak velilerin bu formu onaylayıp onaylamadığı bilinmiyor.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Törene velileriyle birlikte gelen bazı kız öğrenciler, iddiaya göre yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Veliler ve okul yönetimi arasında çıkan tartışmanın ardından okula jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan gerginlik üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın okula gelmesiyle tüm öğrenciler içeri alındı. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

"ÖĞRENCİLERİN KIYAFETLERİYLE İLGİSİ YOKTUR"

Cumhuriyet’in ulaştığı ve ismini vermek istemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli üst düzey bir yetkili, yaşanan olayın öğrencilerin kıyafetleriyle ilgili olmadığını belirtti.

Yetkili, “Mezuniyet töreninde yaşanan olayın öğrencilerin kıyafetleriyle ilgisi yoktur, bir iletişim kazası yaşanmıştır. Okul dışındaki öğrencilerin mezuniyet törenine girmek istemesi nedeniyle bir anlaşmazlık yaşanmış. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün gelmesiyle beraber tüm öğrenciler mağdur olmadan mezuniyet törenine girmiştir” ifadelerini kullandı.

‘ANTİ LAİK KİTLE YARATMAYI AMAÇLIYORLAR’

Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Karabulut, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada mezuniyet törenleri için hazırlanan yönetmeliğin, iktidarın kindar nesil yetiştirme projelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Karabulut, “Bu yönetmelikte yer alan milli değerler ifadesi öğrencilerin kıyafetleriyle ilgili şartları belirliyor. Hiçbir okul müdürünün bu yönetmeliği uygulamaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu uygulamaları, toplumda anti laik ve anti demokratik bir kitle yaratmayı amaçlayan iktidarın bir adımı olarak görüyoruz” dedi.

‘ŞERİATA GİDEN YOLDA...’

Eğitim-Sen Kocaeli 2 No'lu Şube’den de konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada şunlara yer verildi: "AKP iktidarı ve onun Bakanı TEKİN’in şeriata giden yolda “iki adım ileri, bir adım geri” hamleleriyle veliler, öğrenciler ve okul idaresini karşı karşıya bırakma hamleleriyle kendisine meşruiyet alanı yaratma girişimlerinden ibarettir. Okul idaresi mezuniyet etkinliğini düzenlerken Bakanlığın yazısına bağlı kalmış ve aynı bakanlık tarafından tekrar yalnız bırakılmıştır. Özgürlükleri askıya alan, kıyafet sorununu kendi kitlesine zemin sağlayarak meşruiyet alanı oluşturup iktidar olan ve ‘Türban Sorununu’ toplumda KILIÇ gibi kullanıp, emekçi sınıfları bölüp yönetmeye çalışan AKP iktidarının bu tavrı yeni değildir. ‘Kime özgürlük, kime yasak’ olduğuna iktidar değil, emekçiler ve özgür halk karar verecektir.”