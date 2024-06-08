Mezuniyet töreninde evlilik teklifi: 'Unutulmaz olsun istedim'

Yayınlanma: 08.06.2024 - 00:39

Güncelleme: 08.06.2024 - 00:39

2023-2024 Akademik Yılı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek, Çaycuma ve Gökçebey Meslek Yüksekokulların mezuniyet töreni, Çaycuma Meslek Yüksekoklu Ormancılık bölümü öğrencisi Beyzanur Kaya'ya, erkek arkadaşı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mekatronik bölümü öğrencisi Akın Kalaycıoğlu'nun yaptığı evlilik teklifine sahne oldu.

Akın Kalaycıoğlu yıllardır hayalini kurduğu evlilik teklifini mezuniyet gününe bırakarak, kız arkadaşı Beyzanur Kaya'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Mezuniyet töreni sonrası kız arkadaşı Beyzanur Kaya'yı sahneye davet eden Akın Kalaycıoğlu dizlerinin üzerine çöktükten sonra cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Beyzanur Kaya'ya uzattı. Evlilik teklifine, çocuklarının mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Teklif karşısında şoke olan Beyzanur Kaya, göz yaşlarına hakim olamadı. Kaya, Kalaycıoğlu'nun evlilik teklifini kabul etti. Çiftin mutluluğu dakikalarca alkışlandı.

"UNUTULMAZ OLSUN İSTEDİM"

Evlilik teklifini yapan Akın Kalaycıoğlu, "Unutulmaz bir teklif olmasını istiyordum. Mezuniyet gününü taçlandırmak için böyle bir şey düşündüm. Ona böyle bir sürpriz evlilik teklif etmek istedim. Sahneye çıkıp mikrofonu aldığımda çok heyecanlıydım. Çok şükür Beyzanur teklifimi kabul etti" dedi