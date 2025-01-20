Kamyondan fırlayan lastiği motokurye yakaladı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:20

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:20

Olay, Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi. Zonguldak yönüne seyir halinde olan belediyeye ait kamyondan fırlayan lastik bir süre yolda ilerleyerek tehlike oluşturdu.

Kamyonun arkasından gelen motokurye ise bir iş merkezinin duvarına çarptıktan sonra geldiği yöne doğru kontrolsüzce ilerleyen lastiğin peşine düştü. Kurye, lastiği yakalayarak araçlara ve yayalara çarpmasını önledi.

Kurye, lastiği yol kenarına bıraktıktan sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.