Son Dakika: THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 08:56

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:30

Edinilen bilgiye göre , TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı. Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu.

Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.

AFRİKA KÖKENLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Uçağın iniş takımlarının olduğu bölmede cesedi bulunan kaçak yolcunun Amsterdam uçuşunda mı yoksa daha önceki uçuşlarda mı oraya saklandığı bilinmiyor. Ayrıca kimliği henüz belirlenemeyen yolcunun ilk belirlemelere göre Afrika kökenli olduğu ve 10 Eylül’deki Banjul (Gambiya) uçuşunda uçağa binmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ekipler tarafından cesedi bulunan yolcunun ayrıca Banjul Havalimanı’nda çalışan bir personel olabileceği de iddia ediliyor.