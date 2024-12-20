Kocaeli'nde panik anları... Elektrik trafosu patlayıp alev aldı!
İzmit ilçesinde elektrik trafosu, patlamanın ardından alev aldı. Paniğe neden patlamanın ardından başlayan yangın ise, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda, dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından alev alan trafo, mahalle sakinlerini de tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
"ALEVLER ÇIKIYORDU"
Mahallede sürekli elektrik kesintisi yaşandığını söyleyen Hakan Taşkıran, "Ben burada oturuyorum, dükkanım da burada. Patlamayı ilk gören benim. Direkt ekipleri aradım. Alevler çıkıyordu. Trafonun hemen altında arabada vardı. Büyük ihtimalle elektrik akımının fazla yüklenmesinden dolayı patlama oldu. Burada sürekli elektrik gidip geliyor. Bende elektrik işi yapıyorum, burada bir dengesizlik var" dedi.
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