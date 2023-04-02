Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında 'silahlı bıçaklı' kavga
Gaziosmanpaşa'da iki grup, gündüz saatlerinde parkta sopa ve kemerlerle kavga etti. Gece saatlerinde yine bir araya gelen şahıslar, bu sefer silah ve bıçaklarla birbirilerine saldırdı.
İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bulunan Fetih Parkı'nda iddiaya göre, aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan yabancı uyruklu iki grup, parkta bir araya geldi.
Burada bir süre sözlü tartışma yaşayan taraflar daha sonra kavga etmeye başladı. Taraflardan biri araçta bulunan sopaları alarak, karşı gruba saldırmaya başladı.
Saldırıya uğrayan gruptakiler ise, kemerlerini çıkarıp karşılık verdi. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Gündüz çıkan kavganın ardından gece tekrar bir araya gelen grup, bu kez de silah ve bıçak kullanarak kavgayı sürdürdü.
Mahallede silah sesleri duyulurken, çevredekilerin kaçışı kamera görüntülerine yansıdı.
Polisin müdahale ettiği kavga sırasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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