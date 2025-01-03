Kameralara yansıdı: Sultangazi’de iki ayrı noktada kavga

Sultangazi'de yaşanan 2 ayrı kavgayı çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Cebeci Mahallesi'nde yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir AVM’nin yemek katında ise laf atma nedeniyle kavga çıktı.

Kameralara yansıdı: Sultangazi’de iki ayrı noktada kavga
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:55

Olay, dün gece saatlerinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında cadde boyunca yol verme tartışması yaşandı.

Sürücüler caddede bir süre durup araçlardan indikten sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

LAF ATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir diğer kavga ise Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir AVM’nin yemek katında yaşandı. İki grup arasında iddiaya göre, laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre sonra 2 grup kavga etmeye başladı. Kavgayı ayırmaya gelen güvenlik görevlileri başarılı olamadı. Yaşananları AVM'deki diğer yurttaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Etiketler: #Sultangazi #kavga #laf atma

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