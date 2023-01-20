Kocaeli'nde şüpheli ölüm: Takım elbiseli şahsın inşaat önünde cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:17

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nurgül Sokak'ta sabah saat 08.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan takım elbiseli şahsı gören yurttaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti.

Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi, ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye kaldırıldı.

Polis ekipleri şahsın inşaat halindeki binadan atılmış olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



