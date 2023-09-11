Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kocaeli'nde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde yürüttüğü 3 farklı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid ve 10 bin 900 TL para ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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