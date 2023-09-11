Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:51

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:52

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde yürüttüğü 3 farklı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid ve 10 bin 900 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.