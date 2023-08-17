Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı
Sinop'ta olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle valilik tarafından alınan denize girme yasağı kaldırıldı.
Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kötü hava şartları ve akıntı sebebiyle üç gün önce kentin kuzeyinde kalan sahillerde denize giriş yasağı getirildiği anımsatıldı.
Meteorolojik verilere göre bölgedeki olumsuz hava koşullarının sona erdiği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilimizin kuzey sahillerindeki denize girilmesi yasağı alınan yeni kararla kaldırılmıştır" ifadesine yer verildi.
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