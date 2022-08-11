Kocaeli’yi sağanak vurdu
Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan sağanakta kentin bazı noktalarında caddeler ve köprü altları sularla dolarken, araçlar mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliğinin uyarılarının ardından Kocaeli’de sağanak etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler su ile doldu. Kartepe ilçesindeki bir köprüyü de sel suları basarken, araçlar mahsur kaldı. Göle dönen yollardaki sürücüler, belediye ekiplerinin çalışmaları ile suların çekilmesini bekledi.
Kullandığı servis aracı köprüde mahsur kalan Hasan Keskin, “Sudan geçerken araba bir anda stop etti. Yaklaşık 1 saattir mahsur kaldım. Çekicinin gelmesini bekliyorum” dedi.
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