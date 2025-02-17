Kocasına sinirlendi: Kredi çekip aldıkları arabaya çekiçle zarar verdi!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:03

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:07

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti.

Kredi parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi. Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı.

Dün öğlen saatlerinde de adam, aracını modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü.

Arabasına para harcadığını gören kadın ise deliye döndü. İşyerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir yanına zarar vermeye başladı.

Eşi durdurmaya çalışsa da sinirlenen kadın arabaya zarar vermeye devam etti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi.

İkili polis karakoluna götürülürken yaşanan olay yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.