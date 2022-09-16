Köfteci Yusuf’ta ’masa silme’ kavgası

16 Eylül 2022 Cuma, 10:17

İstanbul Başakşehir Kayaşehir’de alışveriş merkezinde köfteci olan Köfteci Yusuf’ta yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu.

Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.