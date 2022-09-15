Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinin 50 metre uzağında park halinde bulunan şüpheli otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka koltuğunda mermiler ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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