Şehrin bir gastronomi ve turizm destinasyonu haline getirilebileceğini söyleyen Veziroğlu, “Uluslararası mutfak peşinde koşmayın, yerel mutfağınızı en iyi şekilde pazarlayın. Tüketici alışkanlıklarını ve yaşam şartlarını iyi analiz ederek adım atın” dedi. Adana örneğinden yola çıkarak başarılı projelerin uzun soluklu planlama ve marka oluşturmayla mümkün olduğunu, fındığın ise benzersiz bir marka olarak daha çok pazarlanması gerektiğini vurguladı. Veziroğlu gastronominin ciddi bir istihdam kaynağı olduğunu belirtti.
‘Köklerden Geleceğe’ gastronomi buluşması
Ordu’nun mutfak kültürünü ve gastronomi potansiyelini farklı boyutlarıyla ele almayı amaçlayan “Köklerden Geleceğe –Ordu Gastronomi Buluşması” etkinliği kapsamında, Terminal Kadıköy Başkanvekili Levent Veziroğlu “Gastronomi Turizminde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu bir konferans verdi.
5.04.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
İlgili Konular: #gastronomi