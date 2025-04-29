Koku harekete geçirdi: 85 yaşındaki kadın ölü bulundu
Kastamonu’da kötü kokuların gelmesi üzerine itfaiyenin yardımıyla girilen evde 85 yaşındaki kadın ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Budamış Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Şahizer Ergün’e ait apartman dairesinden kötü kokuların geldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın 6. katındaki eve pencereyi kırarak girdi. İçeri giren ekipler, Şahizer Ergün’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından Ergün’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ergün’ün evinin kapısında 22 Nisan’da bırakılan tebligatın bulunduğu ve yaşlı kadının o tarihten önce öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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