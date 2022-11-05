Kolin İnşaat, 3 yıl önce ‘pazarlıkla’ aldığı ihale için fiyat farkı çıkardı
Türkiye’de en çok kamu ihalesi alan şirketlerden Kolin İnşaat’ın, Ulaştırma Bakanlığı’ndan 200 milyon Avro daha talep ettiği öne sürüldü. Gerekçe ise kurdaki değişim. Şirket, 523 milyon Avro bedelle Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule ihalesini almıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Mali İşbirliği çerçevesinde “en büyük altyapı projesi” olarak duyurduğu TCDD Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesinin, Çerkezköy-Kapıkule Kesimi için 2019’da davet yöntemiyle pazarlık usulü ihaleye çıktı. Bakanlığın, AB Yatırımları Dairesi’nin hibeli olarak açtığı altyapı ve üstyapı yapım sözleşmesi, en çok kamu ihalesi alan beş şirketten biri olan Kolin İnşaat ile 523 milyon 899 bin 700 Avro bedelle imzalandı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “anahtar teslim” garantisi verilen inşaat sürecinde Kolin İnşaat, yapımı devam ettirmek için dolar/Avro paritesindeki değişimi öne sürerek 200 milyon Avro daha talep etti.
YETKİSİ BULUNMUYOR
Ayrıca, şirketin bakanlıktan ön hakediş bedeli talep ettiği de öne sürüldü. Sözleşmenin şartnamesine göre, şirketin fiyat fark talep etme yetkisi yok. Kolin İnşaat ile Bakanlık arasında sözleşmenin imzalandığı 2019’un mayıs ayında Avro 6.85 TL civarında işlem görüyordu. Avro, bugünlerde ise 18 TL civarında.
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