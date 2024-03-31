Kolları olmayan seçmen oyunu kullandı: Zarfı ağzıyla sandığa attı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:21

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:21

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3344 sandıkta toplam 102 bin 853 seçmenin sandığa gittiği Serik ilçesinde, her iki kolunu 32 yıl önce elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur da oy kullandı.

Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne kullanmaya gelen Bodur, eşinin yardımı ile kabinde oyunu kullanıp zarfı da sandığa ağzı ile attı.

"HAYATI YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUM"

Bodur, "1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri engelli olarak yaşamaya devam ediyorum. Serik Belediyesi'nde çalışıyorum. Hayatı yaşamaya devam ediyorum" dedi.