'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı

Karabük'te yaşayan "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:05
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
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Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 27 yaşında 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Rumeysa Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlilerinin bilgi verdiği Gelgi, daha sonra oyunu kullandı.

"BÜYÜK KOLAYLIKLAR GETİRDİ"

Gelgi, yaptığı açıklamada üçüncü kez oyunu seyyar sandıkta kullandığını belirterek, "Seyyar sandık uygulaması, fiziksel engeli bulunan bireyler için çok yararlı. Ben de geçen yıl 14 Mayıs seçimleri öncesinde okula giderek oyumu kullanmaktaydım. Tabii ki çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Seyyar sandık tabii ki bize büyük kolaylıklar getirdi." diye konuştu.


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