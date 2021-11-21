'Koltuk krizi' toplantı erteletti

21 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz perşembe günü saat 11.00’de KPDK’nin toplanacağını duyurdu. Kurulda sendikalar adına en fazla üyeye sahip 3 memur konfederasyonu (Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK) yer alıyor. Kamu tarafı olarak da Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor. Üç memur konfederasyonunun başkan ve temsilcileri, belirtilen saatte bakanlığa gitti. Ancak toplantı saat 11.00’de başlamadı. Aradan 1 saate yakın süre geçmesine karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin salona gelmedi.

İKNA EDİLEMEDİ

Önceki toplantılarda masanın bir tarafına konfederasyon ve sendika temsilcileri, karşı tarafına da bakan ile kamu görevlileri oturuyordu. Ancak bu toplantıda bakan için masanın başına koltuk konuldu. Sendikalar bu duruma itiraz etti. Toplantının aynen toplu sözleşmede olduğu gibi karşılıklı oturma düzeninde yapılması gerektiğini vurguladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ancak uzlaşma sağlanamadı. Bilgin ikna edilemedi. Bakanlık, yasa gereği toplantının “bakanın başkanlığında” yapılmasında ısrar etti. Aradan 1 saate yakın zaman geçtikten sonra çalışma genel müdürü, salona gelerek toplantının salgın gerekçesiyle ileri bir tarihte online olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Toplantı ertelendi. Bakanlık da “Toplantı beklenenden fazla katılım olmasından dolayı, pandemi tedbirleri gereği ileri bir tarihte çevrimiçi olarak yapılmak üzere ertelenmiştir” bilgisini paylaştı.

KESK: YÜZ YÜZE İSTİYORUZ

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Toplantı saatinde konfederasyonlar olarak bakanlıktaydık. Ancak bakan gelmedi. 12.00’ye kadar bekledik. Sonra da bize ‘Salon kalabalık, pandemi var, ertelendi’ denildi. Oysa ağustostaki toplu sözleşmeyi aynı salonda yapmıştık. Şimdiye kadar toplu sözleşme düzeniyle oturduk. Bakana masanın başında yer ayrılmış. Oraya koltuk konulmuş. Bakan gelmedi ama koltuk oradaydı. Koltuk krizi çıktı herhalde” dedi.