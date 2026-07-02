Komedyen Deniz Göktaş yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı: Şevket Çoruh'tan tepki

Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisiyle son günlerde ülke gündemine oturan ve iktidara yakın çevreler tarafından hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş, Türkiye'ye dönüşünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tatil amacıyla gittiği yurtdışından dönen Göktaş'ın, havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan komedyene yöneltilen suçlamanın "dini değerleri aşağılama" olduğu belirtiliyor.

"GÜLMEK SERBEST, GÜLDÜRMEK ŞÜPHELİ"

Deniz Göktaş'ın havalimanında gözaltına alınmasının ardından sanat camiasından da tepkiler yükselmeye başladı.

Usta oyuncu Şevket Çoruh, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Göktaş'ın gösterisinden bir kareyi paylaşan Çoruh, şu ifadeleri kullandı:

"Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün... Devlet ise 'gülme sırası bizde' deyip komedyeni gözaltına almış. Gülmek serbest, güldürmek şüpheli; şaka yapmak kabahat, şakaya alınmak devlet ciddiyeti. Memleket, kahkahaya bile tutanak tutuyor."