Komiserlik sınav sorularını sızdırmıştı... Adana'da operasyon: FETÖ'nün mahrem sorumlusu yakalandı
Batman Emniyet Müdürlüğünün mahrem sorumluluğu yaptığı öne sürülerek 7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ’cü öğretmen Adana’da yakalandı. Yakalanan kişinin komiser yardımcılığı sınavlarında soruları örgüt üyelerine verdiği iddia edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008-2013 yıllarında sorumluluk yapan FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman’ın (47) Adana’da olduğu bilgisine ulaştı.
7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ terör örgütü üyesi Mehmet Emin Kocaman, Sarıçam ilçesinde bir müstakil evde olduğu saptandı. Bunun üzerine harekete geçen tem polisleri yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı.
"KOMİSERLİK SINAVI SORULARINI SIZDIRMIŞ"
Yakalanan terör örgütü üyesi Kocaman’ın, Batman’da zümre başkanlığı yaparak sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt içerisinde tayini çıkan kişileri aktarımı yaptığı ve komiser yardımcılığı sınavlarında sorguları örgüt üyelerine sızdırdığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaman cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #fetö #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi