Komşu cinayeti davasında sanığa 18 yıl hapis

Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:07

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:07

Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız arasında, 4 Ocak 2022'de çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

KURTARILAMADI

Karşılıklı şikayetçi olan taraflar, daha sonra evlerine döndü. İddiaya göre Adem Ateş, Yıldız'ı dışarı çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Ateş, kurtarılamadı.

Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Kemal Yıldız hakkında 'Kasten öldürme', Kazım Yıldız hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen duruşma esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, hayatını kaybeden Kazım Yıldız hakkında davanın düşürülmesini, Kemal Yıldız hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

KARAR ÇIKTI

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Kemal Yıldız, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Kemal Yıldız'ın kendilerini daha öncesinde de tehdit ettiğini belirten Ateş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık Kemal Yıldız ise öldürme kastının olmadığını belirterek tahliyesini istedi. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, Yıldız'ı 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ölen Kazım Yıldız'ın davası ise düştü.