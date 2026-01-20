Cumhuriyet Gazetesi Logo
Komşu ziyaretinden dönüyordu: Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı!

Komşu ziyaretinden dönüyordu: Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı!

20.01.2026 08:50:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Komşu ziyaretinden dönüyordu: Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı!

Osmaniye’de meydana gelen asansör kazasında, 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu hayatını kaybetti.

Toprakkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi bulunan Karaboyun Apartmanı’nda dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu (66), komşu ziyareti için çıktığı apartmandan dönüşte asansörü kullanmak istedi. Bu sırada asansörün olay anında 4’üncü katta asılı kaldığı, kapının açılmasıyla Toklu’nun dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşlukta bulunan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #osmaniye #asansör

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta asansör 9 kat aşağı düştü: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta asansör 9 kat aşağı düştü: 5 yaralı Kahramanmaraş'ta bir apartmanda arıza yapan asansör, 6’ncı kattan -3’üncü kata düştü. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Asansörün düşme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Asansör faciasında hayatını kaybetmişti... Zeren Ertaş davasında yeni gelişme: Beraat kararı verilen sanık için tutuklama talebi
Asansör faciasında hayatını kaybetmişti... Zeren Ertaş davasında yeni gelişme: Beraat kararı verilen sanık için tutuklama talebi Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin davanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde 4. duruşması görüldü. Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasında hakkında daha önce beraat kararı verilen sanık Nuri M. hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.
Nakliye asansörü faciasında ölen Ebrar'ın annesi: 'Bizi kimse uyarmadı'
Nakliye asansörü faciasında ölen Ebrar'ın annesi: 'Bizi kimse uyarmadı' İzmir’de nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında anne Songül Lök, kızının oyuncak bebeği ve fotoğrafıyla adalet çağrısı yaparak, “Bizi kimse uyarmadı, sanıklardan şikayetçiyim” dedi.