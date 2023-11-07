Komşular arasındaki gürültü kavgası sokağı karıştırdı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:18

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde komşular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuşurken komşulardan biri balkondaki saksılarını tartıştığı kadınlara atmaya başladı.

Saksılardan kaçarak kendisini kurtaran kadınlar muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.