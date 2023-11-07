Komşular arasındaki gürültü kavgası sokağı karıştırdı

Bursa'da komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflardan biri evinin balkonundaki saksıları kavga ettiği komşusuna fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:18
Komşular arasındaki gürültü kavgası sokağı karıştırdı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde komşular arasında sözlü tartışma yaşandı. 

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuşurken komşulardan biri balkondaki saksılarını tartıştığı kadınlara atmaya başladı.

Saksılardan kaçarak kendisini kurtaran kadınlar muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.


Bursa komşu gürültü kavga

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