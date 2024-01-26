Komşular arasındaki 'su sızıntısı' kavgasında yeni gelişme!
Alaca'da, üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Çorum’un Alaca ilçesinde Zile Caddesi üzerinde geçen Çarşamba günü aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında, üst kattan dükkana sızan su nedeniyle tartışma çıktı.
İş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan Hacı Ali B. (72) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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