Komşularına kürekle saldırdı, gözaltına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ahmet Yılmaz, kavga ettiği komşuları Bedia Derici ile çocukları Salih ve Sevgi Derici’yi kürekle vurarak yaraladı.

Komşularına kürekle saldırdı, gözaltına alındı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:59

Yahyalı ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi, Taşköprü mevkisindeki müstakil evde Ahmet Yılmaz ile komşuları Bedia Derici arasında iki ev arasındaki kavak ağacı nedeniyle tartışma çıktı.  Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, evindeki kürekle Bedia Derici ile çocukları Salih ve Sevgi Derici’yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ahmet Yılmaz da gözaltına aldı.  Anne ve çocuklarının hafif yaralandıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Kayseri #kavga

İlgili Haberler

İzmir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralılar var!

İzmir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Mersin'de tekmeli, yumruklu, sopalı yol verme kavgası! Sokağa taştı...

Mersin'de tekmeli, yumruklu, sopalı yol verme kavgası! Sokağa taştı...
Alanya'da trafik kavgası kanlı bitti: 2 otobüs şoförü bıçaklandı!

Alanya'da trafik kavgası kanlı bitti: 2 otobüs şoförü bıçaklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler