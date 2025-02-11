Komşularına kürekle saldırdı, gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:59

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:59

Yahyalı ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi, Taşköprü mevkisindeki müstakil evde Ahmet Yılmaz ile komşuları Bedia Derici arasında iki ev arasındaki kavak ağacı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, evindeki kürekle Bedia Derici ile çocukları Salih ve Sevgi Derici’yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ahmet Yılmaz da gözaltına aldı. Anne ve çocuklarının hafif yaralandıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.