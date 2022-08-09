Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!
İstanbul Sancaktepe'de bulunan sitede oturan yüzde 50 engelli, 2 çocuk annesi Züheyla Tamer komşusunun saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İki kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Koruluk Sokak'ta, geçen mayıs ayında iddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu. Bu sırada aynı sitede oturan Asiye Dilbaş ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti.
'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ' İDDİASI
İddiaya göre; Dilbaş, birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti. Çocuğun durumu annesine anlatması üzerine Züheyla Tamer, sokakta gördüğü Asiye Dilbaş ile konuşmak istedi.
YERE YATIRIP DARBETTİ
Öfkelenen Dilbaş, yüzde 50 engelli Tamer'i yere yatırdı. Dakikalarca darp edilen Tamer'in yardımına sitenin güvenlik görevlisi koştu. Kurtarılan Züheyla Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamer, tedavisinin ardından Asiye Dilbaş'tan şikayetçi oldu.
Dilbaş, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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