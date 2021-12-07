Tunceli'ye gelen avcı grubuna Başkan Maçoğlu tepki gösterdi
Tunceli'ye para karşılığı av yapmak için yurt içi ve yurt dışından bir grubun geldiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir” dedi.
İddiaya göre, yurt içi ve yurt dışından 22 kişilik avcı grubu, para karşılığı av için Tunceli'ye geldi. Duruma tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, avcılığın spor değil katliam olduğunu belirterek, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Maçoğlu, paylaşımında şöyle dedi:
"İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevi'ne doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik. Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz. Doğamızdan, kutsallarımızdandan elinizi çekin!"
"BİR CANLININ SPOR OLARAK ÖLDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Şu anda bir yakınının rahatsızlığından dolayı İstanbul’da olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde yabancıların da olduğu 12 avcı ilimize para karşılığında av yapmaya gelmişler ve şu anda öğretmen evinde kalıyorlar. Doğada yaşayan bir canlının spor karşılığı vurulması katliamdır. Ben belediye başkanıyım ve duyarlı bir vatandaşım aynı zamanda. Biz gerekli kurumlarla görüşüp bu işin son verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bu katliama müdahale edilmezse biz tepkimizi sonuna kadar koyup onların buradan gitmesini sağlayacağız. Kurumlar bu meselede canlıları para karşılığında satarak insanların katliam yapmasını sağlıyorsa, çok büyük ayıptır. Bizler vatandaşlar olarak canlıları ve doğamızı korumakla yükümlüyüz. Kesinlikle karıncasından böceğine, dağ keçisinden domuzuna hiçbir canlının spor karşılığında öldürülmesini kabul edemeyiz. Bu spor değil, katliamdır. İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir” dedi.
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