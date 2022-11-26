Kömür yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Manisa'nın Soma ilçesinde, kömür silosunun içerisini temizlediği sırada üzerine kömür boşaltılması sonucu ağır yaralanan Samet Can Çakır (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen perşembe günü Soma'da faaliyet gösteren özel bir madende meydana geldi. Samet Can Çakır, temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi. Çakır temizlik yaptığı sırada, kepçeyle siloya kömür boşaltıldı.
Kömür yığınları altında kalarak ağır yaralanan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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