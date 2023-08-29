Konser alanında bıçaklamıştı: 15 yaşındaki Eren'i öldüren çocuk tutuklandı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde konser alanında kavga ettiği 15 yaşındaki Enes Şipal’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:46
Konser alanında bıçaklamıştı: 15 yaşındaki Eren'i öldüren çocuk tutuklandı
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen festival sırasında, Enes Şipal (15) ve Mustafa Eren G. arasında bir kız için kavga çıktı. Kavgada Mustafa Eren, Eren Şipal’i bıçaklayarak ağır yaraladı.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Şipal, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Mustafa Eren G. ise saklandığı yerde kavgaya karışan arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

BİR ÇOCUK TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Mustafa Eren G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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Adliye bıçak

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