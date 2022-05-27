Genco Erkal'dan konser yasaklarına tepki: 'Yolun sonuna gelmişsiniz...'
Usta sanatçı Genco Erkal, son günlerde art arda gelen konser yasaklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erkal, "Çeşitli bahanelerle sanatçıları susturmaya çalışıyorsanız yolun sonuna gelmişsiniz demektir" ifadelerini kullandı.
Son iki haftada Anadolu Fest’in yanı sıra Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman, Matthaios Tsahouridis, Apolas Lermi, Mem Ararat, Niyazi Koyuncu, Melek Mosso, Ceza ve Ediz Hafızoğlu’nun konserleri çeşitli gerekçelerle yasaklandı veya iptal edildi.
Art arda gelen yasaklar gündemdeki yerini korurken; yaşananlara bir tepki de usta sanatçı Genco Erkal'dan geldi. Erkal, tepkisi niTwitter'dan dile getirdi.
"HADİ EYVALLAH..."
Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Sanatçıların kıyafetiyle uğraşıp konser yasaklamaya başladıysanız, çeşitli bahanelerle sanatçıları susturmaya çalışıyorsanız yolun sonuna gelmişsiniz demektir. Hadi eyvallah. #azkaldı"
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