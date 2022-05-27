Genco Erkal'dan konser yasaklarına tepki: 'Yolun sonuna gelmişsiniz...'

27 Mayıs 2022 Cuma, 12:31

Son iki haftada Anadolu Fest’in yanı sıra Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman, Matthaios Tsahouridis, Apolas Lermi, Mem Ararat, Niyazi Koyuncu, Melek Mosso, Ceza ve Ediz Hafızoğlu’nun konserleri çeşitli gerekçelerle yasaklandı veya iptal edildi.

Art arda gelen yasaklar gündemdeki yerini korurken; yaşananlara bir tepki de usta sanatçı Genco Erkal'dan geldi. Erkal, tepkisi niTwitter'dan dile getirdi.

"HADİ EYVALLAH..."

Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçıların kıyafetiyle uğraşıp konser yasaklamaya başladıysanız, çeşitli bahanelerle sanatçıları susturmaya çalışıyorsanız yolun sonuna gelmişsiniz demektir. Hadi eyvallah. #azkaldı"