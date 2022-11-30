Konserde fenalaşıp hayatını kaybetmişti: Üniversiteli Çağla Alara Pınarcı'nın ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'da gittiği konserden sonra fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada "takipsizlik kararı" verildi. Öte yandan Pınarcı'nın ölüm nedeni de açıklandı.
Kurban Bayramı tatili için 16 Temmuz'da Hatay'dan İstanbul'a gelen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın gittiği konserin ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
ÖLÜM NEDENİ: UYUŞTURUCU
Soruşturma sonucu verilen "takipsizlik kararı"nda, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce düzenlenen otopsi raporunda "Kişinin ölümünün çoklu uyutucu ve uyuşturucu maddenin toksikasyonu sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu"nun belirtildiği kaydedildi.
Genç kızın ölümüne sebep üçüncü bir kişiye atfedilebilir kusur tespit edilemediği aktarılan kararda, dosyaya yansıyan bir iddia veya şikayetin de bulunmadığı ifade edildi.
"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI
Maktul Çağla Alara Pınarcı'nın ölüm nedeninin kullanmış olduğu uyuşturucu madde intoksikasyonu olduğunun anlaşıldığı aktarılan kararda, bu nedenle "kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Hatay'da yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, Kurban Bayramı tatilinde erkek arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş, 16 Temmuz günü gittiği konserin ardından fenalaşmıştı.
Erkek arkadaşının hastaneye götürdüğü Pınarcı, hayatını kaybetmişti. Pınarcı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan erkek arkadaşı, daha sonra serbest bırakılmıştı.
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