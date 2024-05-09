Konsere giden gençler bıçaklı saldırıya uğradı!

Samsun'da rap konserine giden gençler, tanımadıkları kişiler tarafından tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 23:46
Konsere giden gençler bıçaklı saldırıya uğradı!
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Olay, Canik ilçesi Doğupark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive’nin Doğupark Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söyledi.

Polis saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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