Kontağını açık bıraktı: Aracından ve 2 milyon lirasından oldu

Arnavutköy’de kontağı açık bırakan kişinin aracını ve içindeki 2 milyon TL’yi çalan hırsız, otomobil ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinden 54 bin 650 TL nakit para çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:50
Kontağını açık bıraktı: Aracından ve 2 milyon lirasından oldu
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Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde dün saat 22.42 sıralarında meydana geldi. Ercan Giray (44) isimli bir şahıs 34 FOS 938 plakalı aracı ile cadde üzerinde çanta almak için durdu. Aracın torpido kısmında çanta içerisinde 2 milyon TL nakit para bulunuyordu. 

Torpido kısmında 2 milyon TL olan aracından inan Giray, aracını üzerinde kontak açık şekilde bıraktı. O sırada cadde üzerinden gelen bir şahıs aracı çalarak kaçtı. Otomobilinin çalındığını anlayan Ercan Giray, polisi arayarak ihbarda bulundu. 

Giray polis ekiplerine Şamlar’da bulunan bir piknik alanı işletmecisi olduğunu, aracı içerisinde bulunan 2 milyon TL’nin bu işletmenin aylık hasılatı olduğunu ifade etti. Polis ekipleri ihbar üzerine şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahsın 00.09 sıralarında Bolluca’da bir benzin istasyonundan çaldığı araca yakıt aldığını belirlendi. Araç ile İmrahor Meydan’da görülen şahıs kovalamaca sonrası yakalandı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ise şüpheli şahsa ait 3.7 gram narkotik madde ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahıs Özcan Elbir Elde (26) ve çalınan araç çekici ile Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Ercan Giray’a ait aracın torpido siyah el çantası içerisinde toplamda 54 bin 650 TL nakit para ele geçirildi. Giray’ın 1 milyon 950 bin TL’si ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, hırsızın aracı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


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