Kontrolden çıkan araç apartman bahçesine daldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir apartman bahçesine daldı. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkan araç apartman bahçesine daldı
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:53

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, apartman bahçesine dalarak kaza yaptı. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sultan Abdülhamit Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şinasi S. yönetimindeki 06 AAS 211 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine daldı. Kaza sırasında araçta bulunan sürücü Mehmet Şinasi S. ile Uğur S. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın savrularak apartman bahçesine dalması ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalışması yer aldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kaza #bahçe

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