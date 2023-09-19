Feci kaza... İki otomobil markete girdi!

Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobil, elektrik panosunu devirdikten sonra markete girerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:56
Feci kaza... İki otomobil markete girdi!
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Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi üzerinde Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Eren Öksüz yönetimindeki otomobil, ara sokaktan çıkan Melih Can Demir yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar önce elektrik panosuna ardından da bir markete çarparak durabildi. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin kazayla ilgili olarak başlattıkları soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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