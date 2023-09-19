Bursa'da feci kaza... İki TIR ile otobüsün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Kestel ilçesinde bir TIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR’a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:07
Bursa'da feci kaza... İki TIR ile otobüsün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
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Bursa Çevre Yolu Karahıdır mevkiinde saat 07.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Bursa yönüne giden Resul Çakır (29) idaresindeki 16 ARS 042 plakalı TIR, Neşri Atlay’ın (68) arıza nedeniyle emniyet şeridinde park ettiği 68 AAZ 726 plakalı TIR'a, ardından da savrulup aynı yöne giden S.S. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. 

İhbarla bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR’ını tamir etmek için inen Neşri Atlay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer TIR'ın şoförü Resul Çakır da ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. 

Otobüsteki 4 yolcunun da hafif yaralandığı kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Neşri Atlay’ın cenazesinin memleketi Aksaray’da, 2 çocuk babası Resul Çakır’ın ise Bursa’nın Gemlik ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. 


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