Sultanbeyli'de feci kaza... 1 polis memuru yaralandı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:33

Güncelleme: 19.09.2023 - 08:33

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Petrol Yolu Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak önce cadde üzerinde gelen polis aracına sonra aydınlatma direğine ardından da bir evin duvarına çarptı.

Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan yurttaşlar kaza olduğunu görünce sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.