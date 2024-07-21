Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:24
Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı
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Kaza, merkez Şehit İdris Doğan Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.


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