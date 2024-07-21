Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Kaza, merkez Şehit İdris Doğan Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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