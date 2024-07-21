Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 21.07.2024 - 09:24

Kaza, merkez Şehit İdris Doğan Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.