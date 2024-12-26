Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden dereye uçtu: Yaralılar var!
Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Avanos-Nevşehir karayolunda meydana gelen kazada, 42 AGS 524 plakalı otomobil; sürücüsü G.S.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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