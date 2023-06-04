Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan aracın ağaca çarptığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:24
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2’si ağır 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, F.B. idaresindeki 42 LG 106 plakalı otomobil, Bartın’dan Karabük’e seyir halindeyken Alabaş köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada, sürücü ile birlikte R.B. ve O.B yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan F.B. ile R.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


karabük kaza

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