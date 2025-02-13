Kahramanmaraş’ta katliam gibi kaza: 4 ölü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta katliam gibi kaza: 4 ölü
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 22:50

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. N.İ. (18) idaresindeki 27 AY 891 plakalı otomobil ile Y.Ç. (65) idaresindeki 27 V 4492 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller adeta paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Y.Ç. (69), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybederken, A.A. (10), Z.A. (6), E.A. (33), M.E.D. (17), A.A. (17) ve T.A. (17) isimli şahıslar ise yaralandı.

Yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #Paramparça #Pazarcık

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