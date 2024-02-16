Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. yönetimindeki 06 CIS 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.
Göz Atın
Kazada sürücü M.M. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.M. yaralandı. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki