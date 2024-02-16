Aydın'da park halindeki otomobildeki kadını tabancayla yaralayan kişi intihar etti
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobilde yanındaki kadını tabancayla yaralayan kişi intihar etti.
Aydın Caddesi'nde park halindeki 09 ABN 518 plakalı otomobilden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Ekipler, araçtaki Rıdvan Ş.'nin (34) yanındaki T.K. (33) isimli kadını silahla yaraladıktan sonra kendini vurduğunu belirledi.
Göz Atın
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Rıdvan Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedaviye alınan T.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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