Aydın'da park halindeki otomobildeki kadını tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobilde yanındaki kadını tabancayla yaralayan kişi intihar etti.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:18
Aydın'da park halindeki otomobildeki kadını tabancayla yaralayan kişi intihar etti
Abone Ol google-news

Aydın Caddesi'nde park halindeki 09 ABN 518 plakalı otomobilden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ekipler, araçtaki Rıdvan Ş.'nin (34) yanındaki T.K. (33) isimli kadını silahla yaraladıktan sonra kendini vurduğunu belirledi.

Göz Atın
Akşener'den iddialı çıkış: 2024'te belediyeleri alacağız, 2028'de emekliyi kurtaracağız

Akşener'den iddialı çıkış: 2024'te belediyeleri alacağız, 2028'de emekliyi kurtaracağız
Önce annesinin evini yaktı sonra intihar girişiminde bulundu

Önce annesinin evini yaktı sonra intihar girişiminde bulundu

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Rıdvan Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan T.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


aydın haberleri intihar haberleri

İlgili Haberler

Düzce'de dehşet... Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp, intihar etti!

Düzce'de dehşet... Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp, intihar etti!
50 yılda 160 kişiyi intiharın eşiğinden döndürdü

50 yılda 160 kişiyi intiharın eşiğinden döndürdü
Genç kadın ‘çok yoruldum’ mesajı atıp intihar etti

Genç kadın ‘çok yoruldum’ mesajı atıp intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kütahya karıştı: Fuhuş yapan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi AIDS’li çıktı

Kütahya karıştı: Fuhuş yapan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi AIDS’li çıktı
Sur artık rengarenk… Binalar vitray sanatıyla renkleniyor

Sur artık rengarenk… Binalar vitray sanatıyla renkleniyor
Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Sanatçı İsmail Türüt: ‘Karadeniz müziği benim okuduğumdur’

Sanatçı İsmail Türüt: ‘Karadeniz müziği benim okuduğumdur’
İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı! 'Akıldan bile geçmemeli'

İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı! 'Akıldan bile geçmemeli'
Nevzine Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Nevzine Tatlısının tarifi…

Nevzine Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Nevzine Tatlısının tarifi…
İYİ Partili isimden sürpriz hamle: Adaylıktan çekildi, 'Cumhur'u destekleme kararı aldı

İYİ Partili isimden sürpriz hamle: Adaylıktan çekildi, 'Cumhur'u destekleme kararı aldı
Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde hayatını kaybetti