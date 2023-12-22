Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu!

Ataşehir'de park halindeki bir aracın içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 08:07
Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu!
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde saat 05.00 sıralarında bir ceset bulundu.

İddiaya göre; Z.U.U., hakimiyetindeki 34 YM 2552 plakalı aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti. Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen yurttaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ!

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada, aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.

Araç içerisinde ölen Z.U.U., sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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