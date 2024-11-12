Kontrolden çıkan otomobil tarlaya takla attı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya takla attı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:02

Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde, M.G. idaresindeki 70 AJ 080 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil daha sonra tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Direksiyon mahallinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN

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